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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-вратарь «Лацио» Маркеджани: «Мерет лучше Доннаруммы»

 
19 Сентября 2022 • 15:06 Комментировать
Наполи
...
Торино
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01.10 16:00

Экс-голкипер римского «Лацио» Лука Маркеджани считает, что вратарь «Наполи» Алекс Мерет лучше Джанлуиджи Доннаруммы, который с лета 2021 года выступает в составе французского «ПСЖ».

«Наполи» сомневался в Мерете, но лично у меня никогда не было сомнений. Ему немного не хватает опыта, но для меня он один из лучших итальянских голкиперов, даже лучше Доннаруммы», – цитирует Мркеджани Tuttomercato.

Напомним, что Мерет стал основным голкипером «Наполи» после ухода Давида Оспины на правах свободного агента. Неаполитанцы хотели подписать Кейлора Наваса из «ПСЖ», но трансфер так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Джанлуиджи Доннарумма Лука Маркеджани
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