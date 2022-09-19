Экс-вратарь «Лацио» Маркеджани: «Мерет лучше Доннаруммы»

Экс-голкипер римского «Лацио» Лука Маркеджани считает, что вратарь «Наполи» Алекс Мерет лучше Джанлуиджи Доннаруммы, который с лета 2021 года выступает в составе французского «ПСЖ».

«Наполи» сомневался в Мерете, но лично у меня никогда не было сомнений. Ему немного не хватает опыта, но для меня он один из лучших итальянских голкиперов, даже лучше Доннаруммы», – цитирует Мркеджани Tuttomercato.

Напомним, что Мерет стал основным голкипером «Наполи» после ухода Давида Оспины на правах свободного агента. Неаполитанцы хотели подписать Кейлора Наваса из «ПСЖ», но трансфер так и не состоялся.