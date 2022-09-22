«Наполи» ждёт Осимхена - стало известно, когда нигериец вернётся на поле

Травма Виктора Осимхена не помешала «Наполи» уверенно выступить в матче с «Миланом», подопечные Лучано Спаллетти одержали победу и возглавили турнирную таблицу. А теперь в стане клуба уже ждут возвращения Осимхена, который получил травму 7 сентября в матче против «Ливерпуля».

Как сообщает итальянское издание Repubblca, Осимхен вернется на поле 4 октября в игре против «Аякса» в рамках Лиги чемпионов, это будет третий тур группового раунда самого престижного клубного турнира Европы.

Перед этим его клуб сразится в рамках итальянского чемпионата с «Торино», но там возвращение Осимхена вряд ли состоится.