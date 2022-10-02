Спаллетти оценил игру Кварацхелии

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия отметился голом за «Наполи» в победном поединке против «Торино» (3:1). Своим мнением об игре хавбека поделился главный тренер команды Лучано Спаллетти.

«Перед самим голом я дал ему установку перестать сдвигаться далеко на фланг, ведь у него была возможность действовать ближе к воротам соперника. Я хотел, чтобы он больше смещался к центру. Хвича блестяще провел второй тайм. Он отлично работает обеими ногами, его универсальность выходит на новый уровень», - передает слова итальянца DAZN.

В нынешнем сезоне Серии А 21-летний грузин сыграл восемь матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.