Симеоне назвал игроков, которые являются лидерами в раздевалке «Наполи»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне назвал футболистов, которые являются лидерами в раздевалке команды. По мнению аргентинца, большим авторитетом пользуются Андре-Франк Замбо-Ангисса, Джованни ди Лоренцо и Алекс Мерет.

«Я вижу всех в одном ряду. Замбо-Ангисса и ди Лоренцо – потрясающие лидеры, их талант идёт изнутри. Но также не стоит забывать о Мерете», – заявил Симеоне младший в интервью итальянскому изданию Calciomercato.

Напомним, «Наполи» лидирует в Серии А после 7 сыгранных туров. В ближайшем матче после международной паузы команда Лучано Спаллетти примет у себя дома в рамках чемпионата «Торино».