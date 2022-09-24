Симеоне: «Меня уже год не вызывали в сборную Аргентины, хотя в прошлом сезоне я забил 17 голов в Серии А»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне не понимает, почему главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже год не вызывает его в расположение команды.

«Чемпионат мира? Я бы очень хотел там выступить. Меня не вызывали в сборную Аргентины уже год, хотя в прошлом сезоне я забил 17 голов в Серии А. Надеюсь, для меня найдётся местечко», – сказал Симеоне в интервью Calciomercato.

Напомним, летом Симеоне младший перешёл из «Вероны» в «Наполи» на правах аренды с правом выкупа. В неаполитанском клубе игрок забил два гола в 6 матчах, выходя в основном на замену. В том числе аргентинец недавно отличился забитым мячом в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.