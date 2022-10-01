Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук - в заявке «Торино» на матч с «Наполи»

01 Октября 2022 • 12:00 Комментировать
Наполи
...
Торино
1 1.58 X 4.15 2 5.80
Через 2 ч. 31 мин.

Тренерский штаб «Торино» определился с заявкой команды на матч восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи». Как сообщается в социальных сетях клуба, в список был включен российский полузащитник Алексей Миранчк, который последнее время находился в лазарете из-за мышечной травмы.

Туринский клуб арендовал хавбека у «Аталанты» до конца сезона с правом последующего выкупа. В этом сезоне на счету Алексея один забитый мяч.

Поединок между «Наполи» и «Торино» пройдет в субботу, 1 октября, на стадионе в Неаполе. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  16:00 Наполи ... Торино 1.63 4.10 5.40
01.10  19:00 Интер Милан ... Рома 1.91 3.85 3.90
01.10  21:45 Эмполи ... Милан 5.80 4.10 1.60
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
12:00 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Торино» на матч с «Наполи»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Локателли не променял «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает 40 миллионов за футболиста «Интера»
06:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «С «Эмполи» будем осторожными»
30 Сентября
22:36 · Италия. Серия А
​«Эмполи» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 1 октября 2022
22:22 · Италия. Серия А
«Интер» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 1 октября 2022
21:22 · Италия. Серия А
Вольпато продлил соглашение с «Ромой»
19:58 · Италия. Серия А
​Моуринью положил глаз на футболиста сборной Украины слухи
18:44 · Италия. Серия А
Альба может переехать в Серию А
17:53 · Италия. Серия А
​Моуринью решил выпустить Дибалу на матч с «Интером» - источник
17:49 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Скудетто не присуждают в сентябре»
15:51 · Италия. Серия А
​Ким – лучший игрок Серии А в сентябре
14:05 · Россия. Премьер-лига
Григорян — о Кокорине: «Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит»
12:15 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили о состоянии Миранчука перед игрой с «Наполи»
Все новости
Рекомендуем