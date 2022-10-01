Миранчук - в заявке «Торино» на матч с «Наполи»

Тренерский штаб «Торино» определился с заявкой команды на матч восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи». Как сообщается в социальных сетях клуба, в список был включен российский полузащитник Алексей Миранчк, который последнее время находился в лазарете из-за мышечной травмы.

Туринский клуб арендовал хавбека у «Аталанты» до конца сезона с правом последующего выкупа. В этом сезоне на счету Алексея один забитый мяч.

Поединок между «Наполи» и «Торино» пройдет в субботу, 1 октября, на стадионе в Неаполе. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени.