Замбо-Ангисса повторил рекорд Фонсеки 1994 года

В матче восьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» принимал дома «Торино» и победил со счетом 3:1. Ход матча был предопределен уже в первые пятнадцать минут игры, когда Андре Замбо-Ангисса забил сразу два гола - сперва на шестой минуте, затем на двенадцатой.

Таким образом, камерунский футболист стал первым игроком «Наполи» за почти тридцать лет, который забил два мяча в первые пятнадцать минут матча в Серии А. В последний раз такое удавалось уругвайцу Даниэле Фонсеке в январе 1994 года против «Кремонезе», тогда «Наполи» победил со счетом 2:1.

Любопытно, что в следующем туре «Наполи» сыграет как раз с «Кремонезе», вернувшимся в Серию А после вылета в 1996 году.