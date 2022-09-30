Давиде Ваньятти, спортивный директор футбольного клуба «Торино», подтвердил изданию «Евро-Футбол.Ру» появление Алексея Миранчука в заявке «быков» на матч Серии А против «Наполи».

«Завтра Миранчук точно будет в заявке на игре с «Наполи» и имеет хорошие шансы выйти на поле, мы на него очень рассчитываем и с нетерпением ждали, когда он поправится. Алексей – важная часть коллектива», – заявил функционер туринского клуба.

Напомним, что Миранчук провёл только один матч в футболке новой команды и сразу отметился забитым мячом. Игра против лидера итальянского первенства пройдёт 1 октября в Неаполе. Стартовый свисток судьи запланирован на 16:00 по московскому времени.

