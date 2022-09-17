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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мертенса: «Ювентус» сделал интересное предложение, но сердце Дриса не позволило ему согласиться на переход»

 
17 Сентября 2022 • 11:21 Комментировать
Монца
...
Ювентус
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18.09 16:00

Стейн Фрэнсис, агент нападающего «Галатасарая» Дриса Мертенса, рассказал о переговорах игрока с туринским «Ювентусом». Напомним, что летом бельгиец мог оказаться в «старой синьоре», но отказался от предложения из-за привязанности к «Наполи».

«Ювентус» сделал интересное предложение, шли переговоры, но сердце Дриса не позволило ему согласиться на переход», – цитирует Фрэнсиса Football Italia.

Напомним, что Мертенс в конечном итоге перешёл свободным агентом в «Галатасарай». Бельгиец отказался от перехода в «Ювентус», так как является лучшим бомбардиром в истории «Наполи», в составе которого провёл 9 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Наполи Дрис Мертенс
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