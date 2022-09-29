Голкипер сборной Италии договорился о новом контракте с «Наполи»

Вратарь сборной Италии и «Наполи» Алекс Мерет согласился продлить контракт со своим клубом.

Обновлённое соглашение 25-летнего футболиста будет рассчитано до июня 2024 года. В договор также включена опция автоматического продления соглашения ещё на один сезон, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка будет оформлена официально в ближайшие дни.

Летом «Наполи» вёл переговоры с голкипером «Пари Сен-Жермен» Кейлором Навасом, однако переход так и не состоялся, чем и обусловлено решение руководства неаполитанцев заключить новое соглашение с Меретом. Действующий контракт итальянца, напомним, истекает летом 2023 года.