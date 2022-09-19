Жиру отреагировал на поражение «Милана» от «Наполи»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение своей команды в матче 7 тура итальянской Серии А против «Наполи». Напомним, что «россонери» уступили дома команде Лучано Спаллетти со счётом 1:2. Во середине второго тайма Жиру сравнял счёт после прострела от Эрнандеса.

«Не тот результат, которого мы хотели, но я очень горд за команду. Фанаты предоставили нам невероятную поддержку. Мы вернёмся сильнее через две недели», – написал Жиру в социальных сетях.

В этом сезоне Жиру отметился 4 голами и одним ассистом в 7 турах Серии А. Француз выступает за команду Стефано Пиоли с прошлого лета, когда перешёл из лондонского «Челси».