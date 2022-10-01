Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Полностью состав туринского клуба выглядит следующим образом: Милинкович-Савич (в), Буоджорно, Джиджи, Родригес, Синго, Лукич, Линетти, Лазаро, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Напомним, Миранчук перебрался в «Торино» на правах аренды из «Аталанты» минувшим летом. В первом туре Серии А хавбек дебютировал за новый клуб, отметившись забитым мячом, но получил травму и покинул поле в перерыве.

Встреча между «Наполи» и «Торино» пройдет сегодня, 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск.