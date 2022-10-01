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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»

01 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
Наполи
3:1
Торино
1 1.58 X 4.15 2 5.80
перерыв

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав на матч 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Полностью состав туринского клуба выглядит следующим образом: Милинкович-Савич (в), Буоджорно, Джиджи, Родригес, Синго, Лукич, Линетти, Лазаро, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Напомним, Миранчук перебрался в «Торино» на правах аренды из «Аталанты» минувшим летом. В первом туре Серии А хавбек дебютировал за новый клуб, отметившись забитым мячом, но получил травму и покинул поле в перерыве.

Встреча между «Наполи» и «Торино» пройдет сегодня, 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Алексей Миранчук
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02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
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