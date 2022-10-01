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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти красиво отреагировал на протесты в Иране

01 Октября 2022 • 14:10 Комментировать
Наполи
...
Торино
1 1.58 X 4.15 2 5.80
Через 0 ч. 38 мин.

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти красивым жестом отреагировал на протесты в Иране на пресс-конференции перед игрой Серии А против «Торино».

Бывший главный тренер «Зенита» принёс на интервью две розы в знак памяти погибших Махсы Амини и Хадиса Наджафи. Напомним, что Амини умерла в больнице после ареста местной полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. После инцидента в Иране начались серьёзные протесты.

В поддержку митингующих выступил и форвард «Байера» Сердар Азмун. Что интересно, во время выхода нападающего на матч с «Баварией» фанаты мюнхенцев посвятили Сердару и происходящим в его стране событиям баннер.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Сердар Азмун
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