Чинквини высказался об игре Кварацхелии

Бывший менеджер петербургского «Зенита» Оресте Чинквини оценил перформанс грузинского форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в новом клубе.

«Кварацхелия — хороший игрок, бесспорно, он сразу начал показывать себя и в Серии А, и в Лиге чемпионов. В игре против «Аякса» он выдал отличное представление. Впрочем, его игра не стала для меня сюрпризом, я видел, как Хвича играл в «Рубине», – заявил экс-работник национальной команды России в интервью «РБ Спорт». По мнению Чинквини, Кварацхелия больше никогда не будет выступать в Российской премьер-лиге, поскольку уровень игрока может вывести его в другие топ-клубы Европы.

Напомним, что Хвича поучаствовал во вчерашнем разгроме «Аякса» со счётом 6:1 в рамках Лиги чемпионов, забив и отдав голевую передачу. На счету грузинского полузащитника «Наполи» шесть мячей при трёх ассистах в 11 играх за новый клуб в рамках всех состязаний.

