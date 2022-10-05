Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини высказался об игре Кварацхелии

05 Октября 2022 • 16:00 Комментировать
Наполи
3:1
Торино
окончен

Бывший менеджер петербургского «Зенита» Оресте Чинквини оценил перформанс грузинского форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в новом клубе.

«Кварацхелия — хороший игрок, бесспорно, он сразу начал показывать себя и в Серии А, и в Лиге чемпионов. В игре против «Аякса» он выдал отличное представление. Впрочем, его игра не стала для меня сюрпризом, я видел, как Хвича играл в «Рубине», – заявил экс-работник национальной команды России в интервью «РБ Спорт». По мнению Чинквини, Кварацхелия больше никогда не будет выступать в Российской премьер-лиге, поскольку уровень игрока может вывести его в другие топ-клубы Европы.

Напомним, что Хвича поучаствовал во вчерашнем разгроме «Аякса» со счётом 6:1 в рамках Лиги чемпионов, забив и отдав голевую передачу. На счету грузинского полузащитника «Наполи» шесть мячей при трёх ассистах в 11 играх за новый клуб в рамках всех состязаний.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Оресте Чинквини Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
16:37 · Италия. Серия А
Зелиньский пропустит как минимум ближайший матч «Наполи»
16:31 · Италия. Серия А
Мостовой: «Когда Хвича забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был»
16:21 · Италия. Серия А
​Корреа угодил в лазарет «Интера»
16:00 · Италия. Серия А
Чинквини высказался об игре Кварацхелии
15:05 · Италия. Серия А
Билялетдинов — о Хвиче: «У меня было предположение, что ему нужно будет время на адаптацию, но он молодец»
14:46 · Италия. Серия А
Иличич вернулся в «Марибор»
14:42 · Италия. Серия А
​Пиоли назвал два отличия матчей Серии А и Лиги чемпионов
14:34 · Италия. Серия А
​Пиоли рассказал о роли Ибрагимовича в «Милане»
13:22 · Италия. Серия А
Салуквадзе — о Хвиче: «Он может побороться за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов» 1
11:45 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по будущему Моуринью 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готовится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
11:03 · Италия. Серия Б
Черышев попал в символическую сборную тура Серии Б
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Жиру действительно является топ-футболистом»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, согласился бы Бийол перейти в «Зенит»
09:29 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» Асамоа завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем