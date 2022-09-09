В «Торино» сообщили, что Миранчук будет готов к матчу с «Наполи»

В «Торино» ответили на вопрос корреспондента «Спорт-экспресса» о восстановлении российского хавбека Алексея Миранчука, получившего повреждение в поединке против «Специи» в первом туре чемпионата Италии.

Как сообщили в пресс-службе туринского клуба, полузащитник вернется в общую группу после международной паузы к поединку с «Наполи» в рамках восьмого тура Серии А.

Напомним, что «Торино» арендовал Алексея у «Аталанты» до окончания нынешнего сезона.

Встреча между «Наполи» и туринским клубом пройдет 1 октября в городе Неаполь. До этого «Торино» проведет игры с миланским «Интером» и «Сассуоло».