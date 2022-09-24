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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Торино» дали комментарий о состоянии Миранчука

 
24 Сентября 2022 • 14:18 Комментировать
Наполи
...
Торино
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01.10 16:00

На днях Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе «Торино». Российский полузащитник восстановился после травмы, которую он получил ещё в игре стартового тура Серии А против «Монцы» в средине августа.

Давиде Ваньяти, занимающий должность технического директора «Торино», сказал несколько слов о состоянии Миранчука.

«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», - высказался Ваньяти, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом дальнейшего выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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