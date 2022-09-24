​В «Торино» дали комментарий о состоянии Миранчука

На днях Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе «Торино». Российский полузащитник восстановился после травмы, которую он получил ещё в игре стартового тура Серии А против «Монцы» в средине августа.

Давиде Ваньяти, занимающий должность технического директора «Торино», сказал несколько слов о состоянии Миранчука.

«Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь», - высказался Ваньяти, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом дальнейшего выкупа.