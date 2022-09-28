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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Лоренцо высказался на тему высоких ожиданий от «Наполи»

28 Сентября 2022 • 18:33 Комментировать
Наполи
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Торино
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01.10 16:00

«Наполи» хорошо начал сезон 2022/2023. После семи туров команда Лучано Спаллетти располагается на вершине таблицы Серии А с 17 зачётными баллами в кармане. Защитник неаполитанцев Джованни ди Лоренцо дал комментарий на тему высоких ожиданий от команды.

«Многие говорили, что этот «Наполи» не сможет бороться за место в Лиге чемпионов. А теперь нам говорят, что мы претенденты на скудетто. Нас не волнует этот шум. Мы ещё ничего не сделали, но у нас много энтузиазма», - сказал ди Лоренцо Radio Kiss Kiss.

Ближайший матч «Наполи» проведёт в первый день октября – команда Лучано Спаллетти будет принимать «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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НАПОЛИ ТОРИНО
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