Джованни Симеоне оценил шансы «Наполи» на чемпионство в Серии А

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне оценил шансы своей команды на чемпионство в итальянской Серии А. Напомним, что после 7 туров команда Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице с 17 очками в отрыве – столько же у второй «Аталанты», у которой хуже разница забитых и пропущенных.

«Наполи» нужно продолжать делать то же, что и сейчас, а именно – жить каждый день на полную катушку. Мы играем каждые три дня, поэтому времени мечтать у нас нет», – цитирует Симеоне младшего итальянское издание Calciomercato.

В нынешнем сезоне Симеоне забил два гола за «Наполи» в 6 матчах во всех турнирах. Футболист перебрался в команду из «Вероны», в составе которой в прошлой кампании забил 17 голов в чемпионате Италии.