«Наполи» готовит для Лоботки новый контракт с повышенной зарплатой

«Наполи» хочет вознаградить своего полузащитника Станислава Лоботку новым контрактом. По информации от журналиста Николо Скриы, неаполитанский клуб намерен продлить соглашение со словаком до 2027 года, повысив ему зарплату до 2,5 миллионов евро в год.

Напомним, нынешний контракт Лоботки с «Наполи» действует до 2025 года. В руководстве клуба остались под впечатлением от игры Станислава на старте сезона. Футболист отметился одним голом и ассистом в 7 поединках итальянской Серии А.

Лоботка выступает за «Наполи» с января 2020 года. Тогда команда приобрели полузащитника у испанской «Сельты» за 21 миллион евро.