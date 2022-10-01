Сёмин высказался об игре Миранчука и Кварацхелии в матче «Наполи» - «Торино»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре Алексея Миранчука и Хвичи Кварацхелии в матче «Наполи» - «Торино».

«Кварацхелия чувствует себя очень уверенно. Он чувствует себя лидером. Хвиче было легко, потому что его команда на ходу, у нее хорошее физическое состояние», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

По поводу Миранчука эксперт сказал, что бросается в глаза большая пауза игрока, но в целом он провел неплохую игру. Важным моментом является то, что он получает больше игровой практики, чем было в «Аталанте», он еще наберет оптимальную форму, добавил Сёмин.

«Наполи» обыграл «Торино» в рамках матча 8-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1. Один из мячей за неаполитанцев забил Кварацхелия.