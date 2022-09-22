«МЮ» может зимой купить защитника «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» зимой может приобрести защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «красные дьяволы» в январе могут активировать сумму отступных футболиста, которая составляет 50 миллионов евро.

Тем не менее, источник сообщает, что сумма отступных 25-летнего защитника будет действовать только начиная с лета 2023 года, поэтому трансфер в январе выглядит маловероятным.

В 6 матчах Серии А Ким Мин Джэ забил два гола. Напомним, летом футболист перешёл в «Наполи» из турецкого «Фенербахче». В неаполитанском клубе защитник заменил Калиду Кулибали, который отправился в «Челси».