Агент Мертенса: «Дрис до последнего надеялся остаться в «Наполи»

Агент нападающего «Галатасарая» Дриса Мертенса Стейн Фрэнсис рассказал о неудачных переговорах бельгийца с «Наполи» по поводу продления контракта. Напомним, летом форвард на правах свободного агента покинул неаполитанский клуб, где провёл 9 лет карьеры и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

«Дрис до последнего надеялся остаться в «Наполи». Клуб дал понять, что ему нужно либо принять предложение с большим сокращением зарплаты, либо уйти. Мы слишком поздно поняли, что история с «Наполи» подходит к концу. Было наивное убеждение, что Дрис может остаться», – цитирует Фрэнсиса Football Italia.