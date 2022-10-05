Каррера о Кварацхелии: «Он обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал форму Хвичи Кварацхелии после переезда в Италию.

«На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне», – заявил чемпион России – 2017 в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Карреры, в Неаполе грузинский полузащитник нашёл необходимый стимул и правильную позицию.

В 11 поединках в рамках всех состязаний Кварацхелия стал автором десяти результативных действий.

