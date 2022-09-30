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Чемпионат Италии. Серия А

​Ким – лучший игрок Серии А в сентябре

30 Сентября 2022 • 15:51 Комментировать
Наполи
...
Торино
1 1.60 X 4.10 2 5.60
Через 23 ч. 17 мин.

Пресс-служба Серии А назвала имя лучшего футболиста по итогам сентября. Награду завоевал Мин-Чжэ Кин – центральный защитник «Наполи».

В уходящем месяце Ким принял участие в двух матчах «Наполи» в итальянском чемпионате. На счету корейца один результативный удар – в матче против «Лацио».

Отметим, что после семи туров «Наполи» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Аталантой». Команды раздобыли по 17 зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт 1 октября – против «Торино» на своём поле.

Мин-Чжэ Ким выступает за «Наполи» с лета текущего года после перехода из «Фенербахче».

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Наполи Мин-Чжэ Ким
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01.10  16:00 Наполи ... Торино 1.63 4.10 5.40
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