Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» нового правого защитника

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потребовал у руководства приобрести в зимнее трансферное окно нового правого защитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский специалист хочет создать конкуренцию на этой позиции.

В данный момент на данном амплуа железным игроком основы является португалец Диогу Далот. Аарон Уан-Биссака, которого «Манчестер Юнайтед» приобрёл летом 2019 года за 55 миллионов евро, не входит в планы тен Хага.

Конкретный имён среди трансферных целей «Манчестер Юнайтед» пока не сообщается. Ранее клубу был интересен Серджино Дест, но американец перебрался на правах аренды из «Барселоны» в «Милан».