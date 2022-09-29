«Манчестер Сити» удвоит зарплату Фодена

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден готовится подписать новый контракт.

22-летний воспитанник «горожан» уже достиг договорённости с руководством клуба. После продления соглашения Фоден будет зарабатывать более 280 тысяч евро в неделю с учётом бонусов – вдвое больше, чем по условиям нынешнего договора, информирует журналист Джеймс Дакер. Нынешний контракт молодого хавбека истекает в 2024 году, а новый, как ожидается, будет рассчитан до лета 2028 года.

Отыграв десять матчей за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях в текущем сезоне, Фил Фоден стал автором трёх забитых мячей и двух голевых передач.