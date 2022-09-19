Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации от Mundo Deportivo, француз всё ещё находится на радаре у «Манчестер Юнайтед», который летом так и не заменил ушедшего на правах свободного агента Эдинсона Кавани.

У Гризманна в данный момент довольно сложная ситуация с «Атлетико». Француз лишь раз вышел в основе команды в новом сезоне, хотя забил 3 гола во всех турнирах. «Матрасники» не хотят выпускать француза в основе, чтобы опция выкупа в арендном соглашении с «Барселоной» не превратилась в обязательную.

«Манчестер Юнайтед» уже зимой может воспользоваться ситуацией, переманив нападающего на «Олд Траффорд».