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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ

 
19 Сентября 2022 • 14:23 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации от Mundo Deportivo, француз всё ещё находится на радаре у «Манчестер Юнайтед», который летом так и не заменил ушедшего на правах свободного агента Эдинсона Кавани.

У Гризманна в данный момент довольно сложная ситуация с «Атлетико». Француз лишь раз вышел в основе команды в новом сезоне, хотя забил 3 гола во всех турнирах. «Матрасники» не хотят выпускать француза в основе, чтобы опция выкупа в арендном соглашении с «Барселоной» не превратилась в обязательную.

«Манчестер Юнайтед» уже зимой может воспользоваться ситуацией, переманив нападающего на «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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