Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш рассказал, как относится к критике со стороны британских журналистов

 
21 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.50
02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике со стороны британских журналистов.

Англичанин признался, что его не удивляет критика в свой адрес, так как он выступает за один из крупнейших клубов мира и всегда находится на прицеле.

«Я не хочу дружить со СМИ. Конечно, я отчасти понимаю, откуда берётся критика в мой адрес. Но думаю, в этой стране склонны критиковать своих, особенно, когда футболист выступает за один из сильнейших клубов мира. Я просто должен смириться», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом прошлого года за 117,5 миллионов евро. Всего в составе «горожан» англичанин провёл 45 матчей, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
15:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «Перишич был ключевым игроком «Интера»
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Ливерпуля» Адам завершил карьеру
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта речь пилота перед рейсом, в котором погиб футболист Эмилиано Сала
15:17 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал, как относится к критике со стороны британских журналистов
15:05 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «На поле я не даю спуску даже друзьям»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Менди вернулся в расположение «Челси» из-за травмы колена
14:28 · Англия. Премьер-лига
Салиба — об «Арсенале»: «Я чувствую себя здесь как дома»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Конте откладывает переговоры о новом контракте, но «Тоттенхэм» не готов ждать долго слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер – об увольнении Тухеля: «Он сделал невозможное возможным, но это футбол»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Эриксен оценил сравнения со Скоулзом
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может пригласить спортивного директора «Байера»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Канди – о том, что Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ: «Очень самодовольное решение Артеты»
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всё больше беспокоится об интересе «Баварии» к Кейну
13:29 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Не могу назвать Грилиша отличным игроком»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Цимикас назвал свои самые памятные моменты в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем