Грилиш рассказал, как относится к критике со стороны британских журналистов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике со стороны британских журналистов.

Англичанин признался, что его не удивляет критика в свой адрес, так как он выступает за один из крупнейших клубов мира и всегда находится на прицеле.

«Я не хочу дружить со СМИ. Конечно, я отчасти понимаю, откуда берётся критика в мой адрес. Но думаю, в этой стране склонны критиковать своих, особенно, когда футболист выступает за один из сильнейших клубов мира. Я просто должен смириться», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом прошлого года за 117,5 миллионов евро. Всего в составе «горожан» англичанин провёл 45 матчей, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.