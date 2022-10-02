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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Уверен, Роналду вернётся»

02 Октября 2022 • 15:47 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Манчестер Юнайтед
1 1.40 X 5.60 2 7.30
1-й тайм

Криштиану Роналду на сегодняшний день не является твёрдым игроком основного состава «Манчестер Юнайтед». Впрочем, главный тренер команды Эрик тен Хаг уверен, что в обозримом будущем португалец наберёт форму.

«Некоторые футболисты, возможно, сейчас находятся в худшей форме. Но Криштиану Роналду может справиться с этим. Мир пристально следит за ним на протяжении всей карьеры, возлагая большие надежды. Уверен, что он вернётся», - сказал тен Хаг Sky Sports.

Криштиану Роналду начнёт в запасе субботнее дерби Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Октября 2022 в 16:05
Зимой куда-нибудь вернётся... Точнее сбежит... А-ха-ха-ха...
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Идет 26 минута Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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