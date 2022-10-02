​Тен Хаг: «Уверен, Роналду вернётся»

Криштиану Роналду на сегодняшний день не является твёрдым игроком основного состава «Манчестер Юнайтед». Впрочем, главный тренер команды Эрик тен Хаг уверен, что в обозримом будущем португалец наберёт форму.

«Некоторые футболисты, возможно, сейчас находятся в худшей форме. Но Криштиану Роналду может справиться с этим. Мир пристально следит за ним на протяжении всей карьеры, возлагая большие надежды. Уверен, что он вернётся», - сказал тен Хаг Sky Sports.

Криштиану Роналду начнёт в запасе субботнее дерби Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.