«Манчестер Сити» – один из главных претендентов на звезду «Милана»

«Манчестер Сити» внимательно следит за прогрессом Рафаэла Леау в «Милане».

Летом португалец мог оказаться в «Челси», который был готов заплатить порядка 80 млн евро, однако «Милан» отказался отпускать нападающего. Руководство «россонери» ведёт с Леау переговоры о новом долгосрочном контракте, что, впрочем, не мешает другим клубам сохранять интерес к игроку. Согласно сведениям Calciomercato, одним из основных претендентов на форварда является «Манчестер Сити». «Горожане» очень высоко оценивают способности молодой звезды «Милана».

В текущей кампании Рафаэл Леау записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач в восьми матчах.