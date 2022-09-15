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«Манчестер Сити» – один из главных претендентов на звезду «Милана»

 
15 Сентября 2022 • 23:35 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 3.90 X 3.85 2 1.87
18.09 13:30

«Манчестер Сити» внимательно следит за прогрессом Рафаэла Леау в «Милане».

Летом португалец мог оказаться в «Челси», который был готов заплатить порядка 80 млн евро, однако «Милан» отказался отпускать нападающего. Руководство «россонери» ведёт с Леау переговоры о новом долгосрочном контракте, что, впрочем, не мешает другим клубам сохранять интерес к игроку. Согласно сведениям Calciomercato, одним из основных претендентов на форварда является «Манчестер Сити». «Горожане» очень высоко оценивают способности молодой звезды «Милана».

В текущей кампании Рафаэл Леау записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач в восьми матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау
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