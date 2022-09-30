Тен Хаг: Мы верим в Магуайра

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику в адрес защитника Гарри Магуайра.

«Прежде всего, конечно, я должен тренировать его, я должен поддерживать его», — передает слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Специалист заявил, что верит в игрока, ведь у Магуайра высокий потенциал, все футболисты и тренеры в раздевалке верят в него.

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после шести матчей.