​Эриксен после 3:6 в дерби: «Начали матч не с той ноги»

«Манчестер Юнайтед» провалился в дерби против «Манчестер Сити», проиграв со счётом 3:6. После игры комментарий дал полузащитник «красных дьяволов» Кристиан Эриксен.

«Нам было очень тяжело. Все считают, что это был плохой день. Мы начали матч не с той ноги. С самого начала у «Манчестер Сити» были моменты. Мы можем винить только себя – мы позволили сопернику быть на высоте. Нужно уделить основное внимание своей игре в этом матче. Нам нужно многое изменить и многое улучшить», - сказал Эриксен Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» теперь будет готовиться к матчу группового этапа Лиги Европы против «Омонии».