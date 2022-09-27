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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрахам может вернуться в Англию

27 Сентября 2022 • 22:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Выступающий в составе «Ромы» английский нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в привычный ему чемпионат Англии, в котором ранее он выступал в составе лондонского «Челси». В его трансфере заинтересован другой клуб с Туманного Альбиона - «Манчестер Юнайтед», который активен на трансферном рынке вследствие запросов нового наставника, нидерландца Эрика тен Хага. Идея возвращения в чемпионат Англии по душе и самому футболисту, который выступает за «Рому» с лета 2021 года и работает там под началом бывшего тренера «Челси» Жозе Моуринью. Контракт Тэмми с римским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Рома Челси Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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