Абрахам может вернуться в Англию

Выступающий в составе «Ромы» английский нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в привычный ему чемпионат Англии, в котором ранее он выступал в составе лондонского «Челси». В его трансфере заинтересован другой клуб с Туманного Альбиона - «Манчестер Юнайтед», который активен на трансферном рынке вследствие запросов нового наставника, нидерландца Эрика тен Хага. Идея возвращения в чемпионат Англии по душе и самому футболисту, который выступает за «Рому» с лета 2021 года и работает там под началом бывшего тренера «Челси» Жозе Моуринью. Контракт Тэмми с римским клубом рассчитан до лета 2026 года.