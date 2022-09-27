Выступающий в составе «Ромы» английский нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в привычный ему чемпионат Англии, в котором ранее он выступал в составе лондонского «Челси». В его трансфере заинтересован другой клуб с Туманного Альбиона - «Манчестер Юнайтед», который активен на трансферном рынке вследствие запросов нового наставника, нидерландца Эрика тен Хага. Идея возвращения в чемпионат Англии по душе и самому футболисту, который выступает за «Рому» с лета 2021 года и работает там под началом бывшего тренера «Челси» Жозе Моуринью. Контракт Тэмми с римским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Абрахам может вернуться в Англию
|Манчестер Сити
|Манчестер Юнайтед
|1 1.33
|X 5.60
|2 8.00
02.10 16:00
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