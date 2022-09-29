Невилл: «Магуайр является одним из двух-трёх лучших центральных защитников сборной Англии»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл попытался объяснить, почему главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжает ставить Гарри Магуайра в основной состав «трёх львов», хотя защитник не является игроком старта в своём клубе.

«Магуайр является одним из двух-трёх лучших центральных защитников сборной Англии. Именно поэтому Саутгейт ставит его в основной состав», – цитирует Невилла United Stand.

Напомним, что Магуайр потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения «красных дьяволов» 0:4 от «Брентфорда» во втором туре чемпионата Англии.