​Стив Брюс дал советы Магуайру

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс дал несколько советов защитнику Гарри Магуайру, который в последнее время регулярно сталкивается с критикой.

«Думаю, с Магуайром обращаются слишком сурово. Он проходит сложный период. Ему следует забыть о чепухе в социальных сетях. Он должен сосредоточиться на том, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» и хорошо выполнять свою основную работу на поле. Я хорошо знаю Гарри – он полон решимости преуспеть», - слова Брюса приводит Goal.com.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в воскресенье проиграл в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 3:6.