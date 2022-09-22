Кьеллини – о Уокере: «Он настолько быстрый, что может соревноваться в стометровке с ягуарами»

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини до сих пор восхищается своим коллегой из «Манчестер Сити» Кайлом Уокером. Итальянец не понимает, как футболист «горожан» может быть одновременно таким быстрым и сильным.

«Уокер – невероятный игрок. Не знаю, как можно быть одновременно таким сильным и быстрым. Он может соревноваться в стометровке с ягуарами», – цитирует итальянца журналист The Times Том Родди.

Напомним, что Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2017 года. В новом сезоне англичанин не отметился ни одним результативным действием за 6 матчей в чемпионате Англии.