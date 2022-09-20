«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Гонсало Рамос может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг намерен пригласить в команду нового форварда на случай травм других игроков линии атаки. Ожидается, что Гонсалес обойдётся английскому клубу в 28,5 миллионов евро.

Действующий контракт 21-летнего португальца с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамос провёл в составе лиссабонской команды 12 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.