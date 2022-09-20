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«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Бенфики»

 
20 Сентября 2022 • 09:50 Комментировать
Витория Гимарайнш
...
Бенфика
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01.10 22:30

Нападающий «Бенфики» Гонсало Рамос может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг намерен пригласить в команду нового форварда на случай травм других игроков линии атаки. Ожидается, что Гонсалес обойдётся английскому клубу в 28,5 миллионов евро.   

Действующий контракт 21-летнего португальца с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамос провёл в составе лиссабонской команды 12 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Гонсало Рамос
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ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ БЕНФИКА
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