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Скоулз рассказал, почему игра в паре с Вероном была для него «катастрофой»

 
26 Сентября 2022 • 02:14 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил, как играл вместе с Хуаном Себастьяном Вероном в начале тысячелетия.

По словам англичанина, в «Манчестер Юнайтед» ему было гораздо комфортнее в связке с другими хавбеками.

«Я играл с Баттом, Кином, Кэрриком – и со всеми отлично ладил. Мне был нужен кто-то, способный играть глубже, и у меня возникали проблемы, когда рядом выходил атакующий игрок, как Верон. Наша совместная игра – просто катастрофа: мы оба были теми самыми парнями, которым плевать на защиту и которые не умеют обороняться, поэтому наша связка не работала. Рядом со мной был нужен дисциплинированный [в тактическом плане] игрок», – отметил Скоулз.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Хуан Себастьян Верон
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