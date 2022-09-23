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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фред: Я осознаю свою ценность в «Манчестер Юнайтед»

 
23 Сентября 2022 • 21:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос высказался о начале нового сезона в АПЛ.

Фред сказал The Sun, что у него получилось неудачное начало сезона, но он остается спокойным и старается показывать себя с лучшей стороны. Игрок заявил, что сейчас он уже вписался в команду и стал лучше понимать требования нового тренера Эрика тен Хага.

В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков после шести матчей. Стоит отметить, что у «МЮ» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Фред Сантос
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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