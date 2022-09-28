Стам – о Мартинесе: «В Англии все думают, что невысокие защитники обречены на провал»

Известный экс-игрок Яп Стам высказался на тему роста центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

Аргентинский футболист, чей рост составляет 175 сантиметров, обошёлся «красным дьяволам» более чем в 50 млн евро, что вызвало многочисленные споры в Англии. По мнению многих, из-за своих габаритов Мартинес попросту не сможет проявить себя в центре обороны.

«С первого дня после его подписания было очевидно, что его рост вызовет много вопросов. В Англии все думают, что успешный центральный защитник не может быть невысоким. Конечно, иногда Мартинес может допускать ошибки, но это случается и с крупными игроками. В целом же он довольно надёжен, при этом очень здорово обращается с мячом», – цитирует Manchester Evening News знаменитого голландца.