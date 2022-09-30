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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стоунс не примет участия в манчестерском дерби из-за травмы

30 Сентября 2022 • 23:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, полученной во время матча Лиги наций.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола сказал, что не знает, когда футболист вернётся к тренировочному процессу, однако назвал ориентировочные сроки - 10-14 дней.

Джон Стоунс получил травму на 37-й минуте матча Лиги наций против сборной Германии (3:3). Защитник не смог продолжить игру из-за повреждения подколенного сухожилия.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет второго октября в 16:30 на поле «горожан».

После семи сыгранных матчей хозяева поля занимают второе место в чемпионате Англии, «красные дьяволы» - пятые после шести игр, разница между клубами составляет 5 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии Джон Стоунс травмы
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