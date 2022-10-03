Терри: «Холанн может стать величайшим футболистом в истории АПЛ»

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри поделился мнением о потрясающей результативности новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в нынешнем сезоне. Во вчерашнем дерби с «МЮ» (6:3) скандинавский форвард оформил хет-трик.

«Эрлинг может стать величайшим футболистом в истории АПЛ. Я ранее не видел, чтобы у такого юного игрока было неиссякаемое желание забивать голы. Холанн безжалостен к соперникам «Манчестер Сити», - приводит слова Джона BT Sport.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний норвежский голеадор отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в восьми проведенных встречах.