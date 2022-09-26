Холанн раскрыл секрет своего успеха

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что за два часа до сна отказывается от использования любых электронных устройств.

Кроме того, по словам 22-летнего форварда, перед сном он носит специальные очки, которые отфильтровывают свет от гаджетов и других устройств.

«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать. Я вижу в этом ключ к повышению производительности», — цитирует Холанна The Sun.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В текущем сезоне нападающий провёл в составе «горожан» 10 матчей, забив в них 14 голов и отдав одну результативную передачу.