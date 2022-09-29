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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Не думал, что буду забивать так много»

29 Сентября 2022 • 22:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что несколько удивлён собственной результативностью на старте сезона.

Норвежец отличился 14 раз, проведя 10 матчей за «Манчестер Сити» с момента перехода из дортмундской «Боруссии».

«Меня не удивляет сам факт того, что я забиваю, выступая за «Манчестер Сити». Но я не ожидал, что смогу забить целых 14 голов ещё до начала октября», – цитирует 22-летнего игрока журналист Йонас Берг Йонсен.

Именно Эрлинг Холанн в настоящий момент возглавляет список бомбардиров Английской премьер-лиги, забивая по голу в среднем каждые 53 игровые минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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