Холанн: «Не думал, что буду забивать так много»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что несколько удивлён собственной результативностью на старте сезона.

Норвежец отличился 14 раз, проведя 10 матчей за «Манчестер Сити» с момента перехода из дортмундской «Боруссии».

«Меня не удивляет сам факт того, что я забиваю, выступая за «Манчестер Сити». Но я не ожидал, что смогу забить целых 14 голов ещё до начала октября», – цитирует 22-летнего игрока журналист Йонас Берг Йонсен.

Именно Эрлинг Холанн в настоящий момент возглавляет список бомбардиров Английской премьер-лиги, забивая по голу в среднем каждые 53 игровые минуты.