Суарез назвал Холанна лучшим форвардом в мире

Уругвайский нападающий Луис Суарез отреагировал на перформанс Эрлинга Холанна в недавнем матче Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что норвежец оформил очередной хет-трик в завершившемся со счётом 6:3 в пользу «горожан» матче. «Поздравляю, мой друг. Потрясающий матч в твоём исполнении. Лучший нападающий мира на данный момент», – написал в комментариях под постом Холанна бывший форвард «Ливерпуля» и «Барселоны».

После 11 игр в футболке «Манчестер Сити» на счету Эрлинга уже 17 забитых мячей в рамках всех состязаний.

