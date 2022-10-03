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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суарез назвал Холанна лучшим форвардом в мире

03 Октября 2022 • 13:20 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Уругвайский нападающий Луис Суарез отреагировал на перформанс Эрлинга Холанна в недавнем матче Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что норвежец оформил очередной хет-трик в завершившемся со счётом 6:3 в пользу «горожан» матче. «Поздравляю, мой друг. Потрясающий матч в твоём исполнении. Лучший нападающий мира на данный момент», – написал в комментариях под постом Холанна бывший форвард «Ливерпуля» и «Барселоны».

После 11 игр в футболке «Манчестер Сити» на счету Эрлинга уже 17 забитых мячей в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Луис Суарес Эрлинг Холанн
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