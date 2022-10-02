Холанн - первый игрок в АПЛ, сделавший хет-трик в трёх домашних матчах кряду

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3. Три мяча в составе своей команды забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который забивает по три мяча уже в трех домашних играх своей команды.

Холанн - первый игрок в истории английской Премьер-лиги, добившийся подобного свершения. Напомним, что норвежский супернападающий перебрался в стан своего нынешнего клуба минувшим летом.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Саутгемптон», эта игра состоится восьмого октября.