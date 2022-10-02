Тен Хаг объяснил решение не выпускать Каземиро в старте в матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о решении оставить в запасе Каземиро.

Звёздный бразильский хавбек появился на поле только на 59-й минуте, когда на табло горел счёт 4:1 в пользу «Манчестер Сити». Итог встречи – 6:3.

«После прихода Каземиро «Манчестер Юнайтед» начал побеждать, – напомнил тен Хаг. – До сегодняшнего дня у команды всё было хорошо. Мой выбор – это не решение против Каземиро, а шанс для Скотта Мактоминая.

Уверен, Каземиро будет важным игроком для нас, когда полностью освоится, но это должно произойти естественным образом», – заявил голландский специалист после поражения в дерби.