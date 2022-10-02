Тен Хаг ответил, даст ли шанс Роналду в дерби с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в девятом туре Английской премьер-лиги. Голландский специалист ответил, стоит ли ждать появления в основном составе команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сыграет ли КриРо в дерби? Конечно, я уверенно могу заявить об этом. Он может появиться в стартовом составе», - передает слова тренера Sky Sports.

Дерби Манчестера пройдет на стадионе «Этихад» сегодня, 2 октября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше АПЛ Роналду не забил еще ни одного гола.