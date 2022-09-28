Альварес: «Я многому научился у Агуэро»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о влиянии на своё развитие легенды клуба Серхио Агуэро.

«Я извлёк для себя много пользы, общаясь с Агуэро. Он давал мне много советов, и я хотел перенять все лучшие компоненты его игры», – рассказал Альварес о взаимоотношениях со своим соотечественником, также выступавшим на позиции форварда.

Хулиан Альварес пополнил ряды «Манчестер Сити» в январе, перебравшись из аргентинского «Ривер Плейт» за 17 млн евро. В восьми матчах текущего сезона за «горожан» 22-летний нападающий отметился тремя голами.

Серхио Агуэро защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год, поразив ворота 260 раз в 390 матчах.