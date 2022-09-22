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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан: «Чуамени играет очень зрело для своего возраста»

 
22 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан похвалил своего напарника по сборной Орельена Чуамени. Напомним, полузащитник летом перебрался из «Монако» в мадридский «Реал» за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 100 миллионов евро.

«Это уже сформировавшийся топ-игрок, который умеет защищаться и строить игру. С момента своего дебюта в сборной Франции, он всегда просит мяч и никогда не стесняется его получать. То, что он делает – невероятно. Чуамени играет очень зрело для своего возраста», – цитирует Варана Marca.

Напомним, что в новом сезоне 22-летний Чуамени записал на свой счёт две результативные передачи в 5 матчах чемпионата Испании за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Орельен Чуамени
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